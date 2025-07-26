У Києві знову протестують проти закону, який послаблює НАБУ та САП

Мітинг в Києві / © Укрінформ

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У суботу, 26 липня, на площі біля театру ім. Івана Франка в Києві знову відбулася акція протесту.

Про це повідомляє Укрінформ.

Учасники виступають проти скандального закону, який, на їхню думку, знищує незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Мітинг в Києві / © Укрінформ

На місці зібралися близько 200 учасників. Люди тримали плакати, вигукували гасла й вимагали скасування закону, ухваленого парламентом та підписаного президентом.

Мітинг в Києві / © Укрінформ

На місці проведення акції зробили імпровізовану сцену з відкритою дискусією для всіх охочих.

Мітинг в Києві / © Укрінформ

Мітинг в Києві / © Суспільне

Мітинг в Києві / © Суспільне

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила резонансний законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) генеральному прокурору. Уже того ж вечора президент Володимир Зеленський підписав документ, попри критику з боку громадськості, антикорупційних організацій та західних партнерів.

За новим законом, генпрокурор отримав розширені повноваження: формувати групи прокурорів у САП, оголошувати підозри топчиновникам, давати письмові вказівки НАБУ, закривати кримінальні провадження, а також передавати справи в інші органи. У НАБУ та САП заявили, що ці зміни фактично знищують незалежність антикорупційної системи, створеної після Революції Гідності.

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Реакція суспільства не забарилася: в Україні почалися акції протесту, зокрема у Києві, Харкові та інших містах. Міжнародні партнери також висловили занепокоєння. Західні дипломати, правозахисники та експерти наголосили, що така ініціатива суперечить взятим Україною зобов’язанням і ставить під сумнів її євроінтеграційний курс.

У відповідь на хвилю обурення, вже 24 липня президент подав до Верховної Ради новий законопроєкт №13533, який покликаний відновити автономію НАБУ і САП. Документ пропонує повернути самостійність керівників цих органів у прийнятті рішень, зокрема у підписанні підозр та контролі за справами без втручання генпрокурора. НАБУ та САП вже офіційно підтримали нову ініціативу й закликають парламент розглянути її якомога швидше.

За попередньою інформацією, голосування за законопроєкт №13533 може відбутися в останні дні липня. Водночас нардеп Ярослав Железняк попереджає: у «Слузі народу» може не вистачити голосів, і тоді ухвалення документа опиниться під загрозою.