У Києві на лівому березі зникло світло та зупинилося метро: що відбувається
Спостерігаються також перебої з водопостачанням у низці районів.
У Києві зникло світло на лівому березі. Спостерігаються також перебої з водопостачанням на Оболоні.
Про це повідомляє «Суспільне».
Попередньо, також стало метро на лівому березі. Що стало причиною — наразі невідомо.
Місцеві Телеграм-канали пишуть, що не їздить метро через відсутність напруги від станції «Дніпро» до станції «Лісова». Усіх пасажирів попросили покинути вагони.
Згодом у КМДА повідомили подробиці.
«У Києві на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями. У столичному метрополітені ділянка між станціями „Дніпро“ — „Лісова“ тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється. „Синя“ та „зелена“ лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.
У «Київпастрансі» зазначили, що було призупинено роботу:
тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к
трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35
Наразі рух поступово відновлюється.
У “Київводоканал” теж відреагували: “У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах”.
Напругу ДТЕК подав, персонал водоканалу визначає її рівень для запуску обладнання.
Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовані перебої зі світлом. Через пошкодження енергооб’єктів у частині населених пунктів області зникло світло.