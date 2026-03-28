У Києві на лівому березі зникло світло та зупинилося метро: що відбувається

У столиці зупинилося метро

У Києві зникло світло на лівому березі. Спостерігаються також перебої з водопостачанням на Оболоні.

Про це повідомляє «Суспільне».

Попередньо, також стало метро на лівому березі. Що стало причиною — наразі невідомо.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що не їздить метро через відсутність напруги від станції «Дніпро» до станції «Лісова». Усіх пасажирів попросили покинути вагони.

Згодом у КМДА повідомили подробиці.

«У Києві на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями. У столичному метрополітені ділянка між станціями „Дніпро“ — „Лісова“ тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється. „Синя“ та „зелена“ лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

У «Київпастрансі» зазначили, що було призупинено роботу:

тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к

трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35

Наразі рух поступово відновлюється.

У “Київводоканал” теж відреагували: “У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах”.

Напругу ДТЕК подав, персонал водоканалу визначає її рівень для запуску обладнання.

Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовані перебої зі світлом. Через пошкодження енергооб’єктів у частині населених пунктів області зникло світло.