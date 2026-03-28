ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
701
Час на прочитання
1 хв

У Києві на лівому березі зникло світло та зупинилося метро: що відбувається

Спостерігаються також перебої з водопостачанням у низці районів.

Автор публікації
Анастасія Павленко
У столиці зупинилося метро

У столиці зупинилося метро / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві зникло світло на лівому березі. Спостерігаються також перебої з водопостачанням на Оболоні.

Про це повідомляє «Суспільне».

Попередньо, також стало метро на лівому березі. Що стало причиною — наразі невідомо.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що не їздить метро через відсутність напруги від станції «Дніпро» до станції «Лісова». Усіх пасажирів попросили покинути вагони.

Згодом у КМДА повідомили подробиці.

«У Києві на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями. У столичному метрополітені ділянка між станціями „Дніпро“ — „Лісова“ тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється. „Синя“ та „зелена“ лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

У «Київпастрансі» зазначили, що було призупинено роботу:

  • тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к

  • трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35

Наразі рух поступово відновлюється.

У “Київводоканал” теж відреагували: “У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах”.

Напругу ДТЕК подав, персонал водоканалу визначає її рівень для запуску обладнання.

Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовані перебої зі світлом. Через пошкодження енергооб’єктів у частині населених пунктів області зникло світло.

Дата публікації
Кількість переглядів
701
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie