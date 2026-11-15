ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1651
Час на прочитання
1 хв

У Києві зрання гримлять вибухи

Окупанти почали повітряну атаку — випустили ударні дрони.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Під час повітряної тривоги для столиці існувала загроза безпілотників

Під час повітряної тривоги для столиці існувала загроза безпілотників / © Associated Press

У Києві під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Наразі у столиці та області — жовтий рівень небезпеки.

Влада не повідомляла додаткову інформацію про вибухи.

Нагадаємо, 14 листопада, у Києві сталися вибухи. У столиці кілька разів було оголошено «жовту» повітряну тривогу. У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА — на територію державного медзакладу. У Соломʼянському районі уламки впали на відкритій території.

13 листопада РФ також атакувала Київ. Було пошкоджено медичний заклад у Шевченківському районі — Інституту травматології та ортопедії. Внаслідок падіння уламків БпЛА в шестиповерховій будівлі спалахнула пожежа і виникли руйнування.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie