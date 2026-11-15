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У Києві зрання гримлять вибухи
Окупанти почали повітряну атаку — випустили ударні дрони.
У Києві під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Наразі у столиці та області — жовтий рівень небезпеки.
Влада не повідомляла додаткову інформацію про вибухи.
Нагадаємо, 14 листопада, у Києві сталися вибухи. У столиці кілька разів було оголошено «жовту» повітряну тривогу. У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА — на територію державного медзакладу. У Соломʼянському районі уламки впали на відкритій території.
13 листопада РФ також атакувала Київ. Було пошкоджено медичний заклад у Шевченківському районі — Інституту травматології та ортопедії. Внаслідок падіння уламків БпЛА в шестиповерховій будівлі спалахнула пожежа і виникли руйнування.