У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки: Кличко повідомив нові дані

Ракетна атака / © ТСН.ua

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За словами міського голови Києва Віталія Кличка, станом на зараз у столиці відомо про двох постраждалих внаслідок російської ракетної атаки.

Одного з травмованих медики госпіталізували, іншому надали необхідну допомогу на місці. На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що унаслідок російської балістичної атаки в Києві виникли пожежі у Деснянському та Святошинському районах. На місцях працюють екстрені служби.

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