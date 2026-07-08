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У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки: Кличко повідомив нові дані
У столиці збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки вночі 8 липня — наразі відомо про двох травмованих, один із них перебуває в лікарні.
За словами міського голови Києва Віталія Кличка, станом на зараз у столиці відомо про двох постраждалих внаслідок російської ракетної атаки.
Одного з травмованих медики госпіталізували, іншому надали необхідну допомогу на місці. На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що унаслідок російської балістичної атаки в Києві виникли пожежі у Деснянському та Святошинському районах. На місцях працюють екстрені служби.