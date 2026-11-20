У столиці — транспортний колапс / © Київська міська рада

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Сьогодні, 20 листопада, рух тролейбусів тимчасово призупинено в частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів Києва через відсутність напруги в енергосистемі, також змінено маршрути трьох автобусів через перекриття Подільського мостового переходу.

Про це повідомляє КП «Київпастранс».

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«Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух тролейбусів в частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районах Києва», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, у зв’язку з перекриттям руху на Подільському мостовому переході в напрямку лівого берега змінено маршрути автобусів №№ 110, 111 та 112 — їхній рух організовано Північним мостом.

Нагадаємо, у ніч проти п’ятниці, 20 листопада, російські війська завдали кількох хвиль ударів балістичними ракетами по Києву. Унаслідок атаки виникли пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах столиці. Зафіксовано удар по відкритій ділянці поблизу одного з мостів.

За даними міської влади, пошкоджено три мости. Частину переправ закрили для транспорту, на інших запровадили обмеження.

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