У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери: як потрапити до підземного комплексу

Відкриття Дальніх печер у Лаврі / © Міністерство культури України

Реклама

Національний заповідник Києво-Печерська лавра з нагоди Дня Хрещення України-Русі та Дня Української Державності відкрив для паломників і відвідувачів Дальні (Феодосієві) печери. Тепер вони доступні для паломників та відвідувачів.

Про це повідомили у Мінкульті.

Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкрили для паломників та відвідувачів

Відкриття печер розпочалося з урочистого молебню за Україну, який очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Реклама

Наразі підземний комплекс працює у тестовому режимі. Протягом перших двох місяців доступ відкриється лише для паломників та вірян. За два місяці відвідати Дальні печери зможуть усі охочі за попереднім записом.

«До 15 серпня паломники зможуть відвідати їх щоп’ятниці та щонеділі від 09:00 до 12:00. Від 16 серпня заповідник розширить графік роботи: у першій половині дня печери прийматимуть паломницькі групи, після технічної перерви — екскурсійні. Одночасно до підземного комплексу допускатимуть групи до 12 осіб за попереднім записом або в порядку живої черги», — пишуть на сайті Мінкульту.

«Повертаємо українцям доступ до обох печерних комплексів Києво-Печерської лаври. У лютому відкрили Ближні печери, а сьогодні ми відкриваємо Дальні печери для всіх вірян. Це свідчить про те, що наша робота є системною. Дуже важливо, щоб українська молитва звучала тут, для українських вірян, щоб люди відчували себе частиною української культурної, духовної та державної традиції», — заявила міністерка культури України Тетяна Бережна.

Генеральний директор заповідника додав, що установа готується до святкування 1000-річчя Києво-Печерської лаври відповідно до Указу президента.

Реклама

Під час урочистостей на Соборній площі Лаври освятили пам’ятний знак гетьману Івану Мазепі. Наприкінці XVII — на початку XVIII століття за його підтримки було зведено оборонні мури, церква Всіх Святих, відреставровано Успенський собор, Троїцька надбрамна церква та інші споруди.

Дальні (Феодосієві) та Ближні (Антонієві) печери утворюють підземний комплекс, з якого в середині XI століття розпочалася історія монастиря. Довжина підземних коридорів Дальніх печер становить 293 метри. Тут спочивають мощі 51 святого, збереглися найдавніші підземні храми, келія преподобного Феодосія та Варязькі печери.

Києво-Печерська лавра: останні новини

Нагадаємо, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» ліквідували основні наслідки масштабної пожежі, що виникла через цілеспрямований російський удар у ніч проти 15 червня.

Руйнувань зазнав Успенський собор — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: у ньому пошкоджено близько 80% даху, однак склепіння витримало, іконостас не постраждав, а історичні реліквії вдалося вчасно евакуювати. Стартові збитки оцінюють у понад 500 мільйонів гривень, а на повне відновлення пам’ятки знадобиться близько двох років.

Реклама

Уряд ухвалює рішення щодо негайного виділення коштів із резервного фонду для першочергової консервації та швидкої реставрації собору.

До порятунку та відбудови української спадщини одразу долучився великий бізнес. Зі свого боку «ПриватБанк» уже перерахував 2 мільйони гривень і відкрив публічний збір, а група «Нафтогаз» оголосила про надання масштабної фінансової допомоги для відновлення як Києво-Печерської лаври, так і кіностудії Довженка.

Новини партнерів