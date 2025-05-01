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У Київській області намагалися викрасти дитину: чим все закінчилось
Наразі дитині нічого не загрожує.
У селі Бишів Київської області чоловік намагався силоміць посадити 6-річну дівчинку до свого автомобіля.
Про це повідомила поліція Київської області.
Інцидент стався біля приватного будинку. До дитини під’їхав автомобіль Peugeot, з якого вийшов невідомий. Чоловік силоміць заштовхав дівчинку до салону, однак вона не розгубилася й одразу втекла.
Правоохоронцям вдалося оперативно затримати зловмисника. Ним виявився 39-річний місцевий житель.
Наразі тривають слідчі дії, після яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві судитимуть 43-річного місцевого мешканця, який примушував до статевих стосунків неповнолітню падчерку та виготовляв порнографічні фото за її участю.