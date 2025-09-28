ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

У Київській області працює ППО: у небі зафіксовано ворожі дрони

У повітряному просторі області помічено ворожі безпілотники — сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © tsn.ua

У Київській області триває повітряна тривога.

Про це інформує Київська ОВА

Зафіксовано ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Громадян також просять зберігати інформаційну тишу — не знімати та не публікувати в мережі роботу українських захисників.

Дата публікації
Кількість переглядів
290
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie