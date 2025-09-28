- Дата публікації
У Київській області працює ППО: у небі зафіксовано ворожі дрони
У повітряному просторі області помічено ворожі безпілотники — сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях.
У Київській області триває повітряна тривога.
Про це інформує Київська ОВА
Зафіксовано ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Громадян також просять зберігати інформаційну тишу — не знімати та не публікувати в мережі роботу українських захисників.