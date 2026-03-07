У Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони

ППО / © tsn.ua

У Київській області під час повітряної тривоги зафіксовано безпілотні літальні апарати противника. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.

Мешканців регіону закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Також громадянам нагадали про необхідність дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не публікувати у соцмережах роботу українських захисників, а також не поширювати інформацію про переміщення сил ППО.

Повітряна тривога оголошена через загрозу атаки ворожих дронів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський також раніше висловлював занепокоєння, що війна навколо Ірану може вплинути на постачання зброї Україні від західних союзників, зокрема систем протиповітряної оборони. Україна вже відчувала нестачу американських систем Patriot, які є ключовими для перехоплення російських балістичних ракет.