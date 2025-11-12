- Дата публікації
У Київській та інших областях повітряна тривога: яка загроза
Через ризик обстрілу «Шахедами» слід перебувати в укриттях.
У Київській та інших областях вдень 12 листопада оголошена повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.
Станом на 12:37 «почервоніли» такі області:
Київська (Бориспільський район)
Черкаська (Черкаський район)
Полтавська (Полтавський район);
Харківська (Красноградський район).
ПС ЗСУ інформують про рух ударних БпЛА:
загроза застосування ударних БпЛА для сходу Київщини та заходу Черкащини;
БпЛА на півночі Харківщини, курсом на н.п. Богодухів;
БпЛА на Суми з півночі.
Нагадаємо, РФ вночі 12 листопада атакували Україну дронами. Усього було застосовано 121 ударний БпЛА.
«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни», — йдеться у повідомленні ПСУ.