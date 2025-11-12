ТСН у соціальних мережах

У Київській та інших областях повітряна тривога: яка загроза

Через ризик обстрілу «Шахедами» слід перебувати в укриттях.

Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Київській та інших областях вдень 12 листопада оголошена повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

Станом на 12:37 «почервоніли» такі області:

  • Київська (Бориспільський район)

  • Черкаська (Черкаський район)

  • Полтавська (Полтавський район);

  • Харківська (Красноградський район).

ПС ЗСУ інформують про рух ударних БпЛА:

  • загроза застосування ударних БпЛА для сходу Київщини та заходу Черкащини;

  • БпЛА на півночі Харківщини, курсом на н.п. Богодухів;

  • БпЛА на Суми з півночі.

Нагадаємо, РФ вночі 12 листопада атакували Україну дронами. Усього було застосовано 121 ударний БпЛА.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни», — йдеться у повідомленні ПСУ.

