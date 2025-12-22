У київському ТЦ "Гулівер" стався потоп: що відомо

ТРЦ "Гулівер" / © gullivercenter.com

Реклама

У київському ТЦ «Гулівер» 22 грудня стався потоп. Повідомляється, що у магазинах вже понад 20 сантиметрів води.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Дата публікації 19:36, 22.12.25 Кількість переглядів 17 У київському "Гулівері" стався потоп

Примітно, що торговий центр лише нещодавно відкрили.

Реклама

Раніше ми писали про підтоплення на лівому березі Києва. Так, черговий інцидент стався на бульварі Верховної Ради. На місці працюють аварійні бригади.

За даними «Київводоканалу», водопровідна мережа функціонує в режимі пониженого тиску для окремих споживачів на лівому березі міста. Інформація оновлюватиметься.

Нагадаємо, днями там вже фіксувалося підтоплення через прорив системи водовідведення.