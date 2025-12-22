- Дата публікації
У київському ТЦ "Гулівер" стався потоп: що відомо
У Києві стався потоп у торговому центрі «Гулівер».
У київському ТЦ «Гулівер» 22 грудня стався потоп. Повідомляється, що у магазинах вже понад 20 сантиметрів води.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Примітно, що торговий центр лише нещодавно відкрили.
Раніше ми писали про підтоплення на лівому березі Києва. Так, черговий інцидент стався на бульварі Верховної Ради. На місці працюють аварійні бригади.
За даними «Київводоканалу», водопровідна мережа функціонує в режимі пониженого тиску для окремих споживачів на лівому березі міста. Інформація оновлюватиметься.
Нагадаємо, днями там вже фіксувалося підтоплення через прорив системи водовідведення.