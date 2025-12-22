ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

У київському ТЦ "Гулівер" стався потоп: що відомо

У Києві стався потоп у торговому центрі «Гулівер».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ТРЦ "Гулівер"

ТРЦ "Гулівер" / © gullivercenter.com

У київському ТЦ «Гулівер» 22 грудня стався потоп. Повідомляється, що у магазинах вже понад 20 сантиметрів води.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Примітно, що торговий центр лише нещодавно відкрили.

Раніше ми писали про підтоплення на лівому березі Києва. Так, черговий інцидент стався на бульварі Верховної Ради. На місці працюють аварійні бригади.

За даними «Київводоканалу», водопровідна мережа функціонує в режимі пониженого тиску для окремих споживачів на лівому березі міста. Інформація оновлюватиметься.

Нагадаємо, днями там вже фіксувалося підтоплення через прорив системи водовідведення.

Дата публікації
Кількість переглядів
416
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie