У Київському ТЦК зробили гучну заяву про "бусифікацію"

Тимчасовий речник Київського ТЦК та СП Олег Байдалюк / © Скриншот з інтервʼю «24 каналу»

Тимчасовий речник Київського ТЦК та СП Олег Байдалюк стверджує, що в Україні немає жодної «бусифікації», натомість є закон про мобілізацію. Він сказав, що людей мобілізують примусово, коли ті чинять спротив. Байдалюк стверджує, що за законом, це робить лише поліція, а не працівники ТЦК.

Про це тимчасовий речник Київського ТЦК та СП розповів у інтерв’ю «24 каналу».

«Немає ніякої бусифікації. У нас є закон про мобілізацію. Для чого? Чому цей закон був прийнятий? Тому що до нас прийшов ворог і почав нас вбивати. Що потрібно в цій ситуації робити? Ну добровольці всі, хто хотів і міг, кинулись на передову. Не тримається одними добровольцями, треба підніматися всім. Закон про мобілізацію. Піднімаємо країну, наш народ, нашу націю, боротьбу. Хочеш — не хочеш, є закон. Мені прийшла повістка. Я взяв цю повістку і поїхав до ТЦК», — висловився Байдалюк.

Журналістка зачитала коментарі українців у соцмережах, які стверджують, що «усіх „бусифікують“ примусово». Вона запитала в Байдалюка — це міф чи правда?

«Не всіх, але… Тільки в випадках, коли людина відмовляється, спротив«, — відповів речник столичного ТЦК.

Він також відповів, чи мають право працівники військкомату за допомогою поліцейських затримувати людей, які не показують свої військово-облікові дані.

«Не за допомогою поліцейських, а це поліцейські мають затримати. Так, звісно. На якій підставі тоді б вони їздили? Чому в групу оповіщення входять поліцейські? Якраз для того, коли людина відмовляється виконувати закон України про мобілізацію», — пояснив Байдалюк.

Речник ТЦК додав, що слід подивитися на цю ситуацію очима тих, хто, як і він, пішов воювати ще 2022 року, був на лінії фронту, досі там є або, на жаль, загинув чи отримав поранення.

«У бійців, які загинули, є їхні діти. Вони пішли захищати ваших дітей, захищати вас. Зараз їхні діти залишились сиротами, залишились з мамами. Хто буде їх захищати? Ви всі тікаєте, бігаєте, ховаєтесь, уникаєте. А хто буде захищати?» — наголосив Байдалюк.

До слова, на початку жовтня у Києві» стався скандал через силове затримання чоловіка людьми у балаклавах та поліцейським. Київський ТЦК та СП пояснив, що чоловік перебував у розшуку за порушення адміністративного законодавства. Затриманий чинив опір, а «група цивільних» намагалася завадити законним діям військових. Під час затримання військовозобов’язаному стало зле, тому йому викликали швидку допомогу, яка доправила чоловіка до лікарні.