У Київському ТЦК зробили гучну заяву про "бусифікацію"
Олег Байдалюк з Київського ТЦК рішуче заперечив термін «бусифікація», пояснивши, що примусові дії застосовуються лише у випадку спротиву.
Тимчасовий речник Київського ТЦК та СП Олег Байдалюк стверджує, що в Україні немає жодної «бусифікації», натомість є закон про мобілізацію. Він сказав, що людей мобілізують примусово, коли ті чинять спротив. Байдалюк стверджує, що за законом, це робить лише поліція, а не працівники ТЦК.
Про це тимчасовий речник Київського ТЦК та СП розповів у інтерв’ю «24 каналу».
«Немає ніякої бусифікації. У нас є закон про мобілізацію. Для чого? Чому цей закон був прийнятий? Тому що до нас прийшов ворог і почав нас вбивати. Що потрібно в цій ситуації робити? Ну добровольці всі, хто хотів і міг, кинулись на передову. Не тримається одними добровольцями, треба підніматися всім. Закон про мобілізацію. Піднімаємо країну, наш народ, нашу націю, боротьбу. Хочеш — не хочеш, є закон. Мені прийшла повістка. Я взяв цю повістку і поїхав до ТЦК», — висловився Байдалюк.
Журналістка зачитала коментарі українців у соцмережах, які стверджують, що «усіх „бусифікують“ примусово». Вона запитала в Байдалюка — це міф чи правда?
«Не всіх, але… Тільки в випадках, коли людина відмовляється, спротив«, — відповів речник столичного ТЦК.
Він також відповів, чи мають право працівники військкомату за допомогою поліцейських затримувати людей, які не показують свої військово-облікові дані.
«Не за допомогою поліцейських, а це поліцейські мають затримати. Так, звісно. На якій підставі тоді б вони їздили? Чому в групу оповіщення входять поліцейські? Якраз для того, коли людина відмовляється виконувати закон України про мобілізацію», — пояснив Байдалюк.
Речник ТЦК додав, що слід подивитися на цю ситуацію очима тих, хто, як і він, пішов воювати ще 2022 року, був на лінії фронту, досі там є або, на жаль, загинув чи отримав поранення.
«У бійців, які загинули, є їхні діти. Вони пішли захищати ваших дітей, захищати вас. Зараз їхні діти залишились сиротами, залишились з мамами. Хто буде їх захищати? Ви всі тікаєте, бігаєте, ховаєтесь, уникаєте. А хто буде захищати?» — наголосив Байдалюк.
До слова, на початку жовтня у Києві» стався скандал через силове затримання чоловіка людьми у балаклавах та поліцейським. Київський ТЦК та СП пояснив, що чоловік перебував у розшуку за порушення адміністративного законодавства. Затриманий чинив опір, а «група цивільних» намагалася завадити законним діям військових. Під час затримання військовозобов’язаному стало зле, тому йому викликали швидку допомогу, яка доправила чоловіка до лікарні.