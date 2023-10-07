У Латвії збираються показати пропагандистську виставу з так званої "ДНР": у посольстві України відреагували

Російські пропагандисти дісталися і до Латвії. Там окупаційний "драматург" збирається показати брехливу виставу про війну в Україні. В українському посольстві вже відреагували.

6 жовтня в театрі міста Даугавпілс відбудеться пропагандистська вистава, як зазначено, за пʼєсою "драматурга з Донецька" Олексія Куралеха під назвою "Перемир’я" (рос. "Перемирье"). Як повідомляється в описі до цієї вистави, вона розповідає про події на Донбасі 2014 року, пов’язані з початком бойових дій на Сході України.

В українському посольстві відреагували на шоу російської пропаганди і засудили таке рішення влади Латвії.

"Посольство України в Латвії категорично засуджує проведення в Латвії цієї вистави, яка повністю побудована на елементах російської пропаганди, яку терористична росія намагається поширювати в дружніх до нас країнах, використовуючи "мʼяку силу", - кажуть у посольстві України.

У виставі "Перемирʼя" закладені кремлівські наративи, зокрема про війну на Донбасі, яку розв’язала Росія, та окупацію українських територій у 2014 році. Усі ці події автор п’єси називає "українським конфліктом", а також жодним чином не згадує про Росію як країну-агресора.

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Сама назва п’єси "Перемирие" містить у собі елементи російської пропаганди про "братовбивчу війну" та "братські народи" та нав’язує глядачам уявлення про "однакову винуватість обох сторін".

"В той час, коли російська агресія проти України триває вже 9 років, а повномасштабна війна, яку розпочала росія продовжується, ця п’єса відтворює кремлівські наративи про дружні відносини між українцями та росіянами, про спільні цінності народів та зовсім не згадує той факт, що українці воюють за свою власну свободу та суверенітет та територіальну цілісність України", - наголошують у посольстві.

Постер пропагандистської вистави / Фото: Посольство України в Латвії

Крім того, сам автор цієї пʼєси - Олексій Куралех - проживає у Донецьку з моменту окупації міста 2014 року. Він позиціонує себе як житель "донецької народної республіки". Разом з тим, з відкритих джерел, стає зрозуміло, що вистави, поставлені на літературні твори цього автора, активно проводяться на території РФ.

"На жаль, Посольство не отримало належної реакції від компетентних латвійських інституцій на офіційні запити про скасування цієї пропагандистської вистави в Латвії та вважає, що проведення таких публічних заходів суперечить рішучій політиці Латвії по боротьбі з пропагандою. Сподіваємося, що наведеним фактам і діям буде надано адекватну оцінку", - резюмували в посольстві.

Позиція Латвії щодо Росії

Раніше поліція Латвії попередила, що розміщення на автомобілях провокаційних написів російською мовою на кшталт "Я русский" - є неприпустимим, тому правоохоронці будуть змушувати їх видаляти.

Крім того, близько 3600 громадян Росії, які не склали іспит на знання латиської, отримають сповіщення про те, що вони мають покинути Латвію протягом трьох місяців.

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