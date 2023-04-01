У Лаврі заявили, що моляться за Зеленського, і відповіли митрополиту Павлу: "Прокльони повертаються"

Авраамій наголосив, що події довкола Лаври – не протистояння держави і релігії, а звільнення святині від впливу ворожої Російської держави.

Братія Києво-Печерської лаври молиться за президента України Володимира Зеленського, а "прокльони" екснамісника, митрополита УПЦ МП Павла повертаються до нього самого.

Про це в.о. намісника Лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій заявив у відеозверненні 1 квітня.

Звернення священнослужителя було опубліковане на сайті ПЦУ, де також вказано, що Авраамій "спростував дієвість "прокльонів" колишнього намісника Лаври".

"Я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже – його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним – повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову", – виголосив у промові в. о. намісника Лаври.

Авраамій також від імені Лаври заявив, що хоче "засвідчити перед всіма, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі".

"Запевняю нашого президента, що братія Лаври молиться і продовжить молитися за главу нашої держави, як це нам наказує робити і Слово Боже. Ми благословляємо вас, Володимире Олександровичу, у вашій боротьбі з агресором, з фальшивим "русскім міром", який приніс нашому народу війну і смерть", – заявив в. о. намісника Лаври.

Він додав, що братія молиться також за родину президента і за всіх, хто разом із главою держави працює для перемоги миру над ворогом.

Авраамій також наголосив, що події довкола Лаври – "не протистояння держави і релігії, це не порушення свободи". Натомість священнослужитель назвав це звільненням святині від впливу ворожої Російської держави.

"Заради святинь Лаври, заради молитви біля наших Отців печерських ми довго терпіли. Бо ми не бачили альтернативи. Але зараз нова канонічна реальність існування визнаної Помісної церкви та рішення Української держави надають нам можливість обрати – і я свій вибір зробив", – запевнив в. о. намісника Лаври.

Нагадаємо, 29 березня митрополит Павло зі словами обурення звернувся до Зеленського через виселення з Лаври УПЦ МП. Екснамісник заявляв, що "Бог не простить" цього президенту і його родині. Митрополит УПЦ МП також адресував Зеленському, що "сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову!"

Зауважимо, у митрополита Павла 1 квітня провели обшуки та оголосили йому підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України. Цього ж дня суд взяв екснамісника Лаври під домашній арешт строком на 2 місяці.

​​Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.