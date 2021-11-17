У ліцеї в Полтаві 12-річний учень розпорошив газовий балончик під час уроку: дітей ушпиталили до лікарні

У ліцеї в Полтаві 12-річний учень розпорошив газовий балончик під час уроку: дітей ушпиталили до лікарні

Учень натиснув на клапан газового балончика "Перець-4" під час уроку хімії.

У полтавському ліцеї № 32 "Європейський" 17 листопада на уроці один із учнів розпорошив газ з балончика. Потерпілих дітей оглянули медики, їхньому життю нічого не загрожує.

Про це повідомили в Полтавському районному управлінні поліції.

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Про інцидент повідомили вчителі, які звернулися до медиків із проханням надати допомогу дітям, які ймовірно отруїлися під час розпилення на уроці одним із учнів газу з газового балончика.

Попередньо встановлено, що 12-річний учень у приміщенні класу під час уроку хімії натиснув на клапан газового балончика "Перець-4", внаслідок чого відбувся викид подразнюючого аерозолю. Наразі медики оглядають дітей, їх ушпиталили до медзакладу для додаткового огляду, їхньому життю нічого не загрожує.

На місці працює поліція та встановлює всі обставини події, після чого буде ухвалене відповідне правове рішення.

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