У лікарні Дніпра померла 11-річна дівчинка: потрапила під обстріл росіян на Луганщині

У лікарні Дніпра померла 11-річна дівчинка: потрапила під обстріл росіян на Луганщині

У реанімації Дніпра померла 11-річна дівчинка з Привілля Луганської області.

Дитина потрапила під обстріл російських окупантів 7 травня. Тоді окупанти країни-агресорки Росії накрили Привілля артилерією.

Пр це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, дівчинку із мінно-вибуховою травмою одразу госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

"Там за життя дитини упродовж двох тижнів боролися кращі медики регіону. На жаль, 22 травня її серце зупинилося", - йжеться у повідомленні.

Як повідомлялося, до Львова евакуювали 15-річну харків'янку: потрапила під ворожий обстріл фосфорними бомбами. Внаслідок атаки загарбників дівчина отримала серйозні ушкодження. У Кіри вогнепальне сколкове ураження із проникаючим пораненням черевної порожнини.

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