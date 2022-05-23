У лікарні Дніпра померла 11-річна дівчинка: потрапила під обстріл росіян на Луганщині

У реанімації Дніпра померла 11-річна дівчинка з Привілля Луганської області.
Дитина потрапила під обстріл російських окупантів 7 травня. Тоді окупанти країни-агресорки Росії накрили Привілля артилерією.
Пр це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, дівчинку із мінно-вибуховою травмою одразу госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.
"Там за життя дитини упродовж двох тижнів боролися кращі медики регіону. На жаль, 22 травня її серце зупинилося", - йжеться у повідомленні.
Як повідомлялося, до Львова евакуювали 15-річну харків'янку: потрапила під ворожий обстріл фосфорними бомбами. Внаслідок атаки загарбників дівчина отримала серйозні ушкодження. У Кіри вогнепальне сколкове ураження із проникаючим пораненням черевної порожнини.
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