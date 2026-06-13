У лікарні Києва помер поранений військовий: поліція почала розслідування

У справі Сергія Кузнєцова експертиза ще триває / © Національна поліція України

Реклама

Поліцейські розпочали кримінальне провадження у зв’язку зі смертю бійця у столичній лікарні швидкої медичної допомоги під час лікування.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

«9 червня правоохоронцям надійшла інформація про те, що в лікарні швидкої меддопомоги помер 42-річний киянин.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції. За фактом смерті чоловіка розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Попередньо встановлено, що від квітня цього року пацієнт, який є військовослужбовцем, унаслідок отриманих тяжких вогнепальних поранень на фронті проходив лікування у столичній лікарні.

За процесуального керівництва окружної прокуратури правоохоронці також проводять розслідування за ч. 1 ст. 140 ККУ — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

Смерть пораненого бійця у лікарні Києва — що відомо

У Києві триває офіційне розслідування та судово-медична експертиза смерті бійця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Кузнєцова. Військовий помер у міській клінічній лікарні швидкої допомоги, куди був госпіталізований після поранення.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації, коментуючи заяви військових та волонтерів про лікарську халатність, що призвела до смерті військового.

Реклама

«Закликаємо не спекулювати на цій трагедії, а дочекатися офіційних результатів експертизи», — йдеться у повідоменні Департаменту охорони здоров’я КМДА на сторінці у Facebook.

Що кажуть родичі військового

Родичі військового вважають, що чоловік пішов із життя через халатність медиків. За їхніми словами, лікарі не звертали уваги на скарги бійця щодо болю в спині, де була рана.

Коли самопочуття бійця погіршувалося, на це неодноразово, але безуспішно звертала увагу медиків його мати. Зрештою Сергія вирішили перевезти до військового шпиталю, але він не дожив до цього декілька годин.

«Я вимагаю, щоб провели винятково справедливе та чесне розслідування смерті мого сина! Він самовіддано захищав Україну на передовій, а помер тут, у Києві, так безглуздо й бездарно через звичайне людське недбальство», — сказала мати захисника в коментарі ТСН.

Реклама

Позиція активістів

Активісти, які вимагають розслідування, звертають увагу, що це вже не перший випадок, коли Київська міська клінічна лікарня швидкої меддопомоги втрапляє у скандал через неналежне лікування.

«У квітні на нараді щодо прицільної евакуації понад 80 служб супроводу звернулися до Командування Медичних сил з вимогою припинити направляти бійців до так званої ЛШД — лікарні, яка давно стала символом корупції та халатності», — йдеться у дописі волонтерки Оксани Корчинської.

Новини партнерів