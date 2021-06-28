У лікарні під Запоріжжям, де перебували пацієнти на ШВЛ, вибило світло

У лікарні під Запоріжжям, де перебували пацієнти на ШВЛ, вибило світло

Рятувальники оперативно підключили переносні генератори.

У Енергодарі Запорізької області сталося аварійне відключення світла. Через раптове знеструмлення під загрозою опинилося життя пацієнтів реанімаційного та інфекційного відділень.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

Інцидент стався учора, 27 червня, ввечері. У КНП "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на вулиці Будівельників вибило світло. Через це пацієнти на ШВЛ, які перебувають у реанімаційному та інфекційному відділеннях, залишилися без кисню. Медики закладу оперативно звернулися до рятувальників.

"Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою двох переносних генераторів забезпечили безперебійну подачу електроенергії до інфекційного та реанімаційного відділень, де перебувало по одному хворому, які підключенні до апаратів штучної вентиляції легень", - розповіли у пресслужбі ДСНС області.

Зазначається, що в результаті надзвичайної події пацієнти на ШВЛ не постраждали.

За майже годину електропостачання відновили.

Нагадаємо, що у Жовківській лікарні через відключення світла померли 2 пацієнти з коронавірусом, які перебували на ШВЛ.

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