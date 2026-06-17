У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого збила суддя у Кривому Розі: що відомо

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У лікарні померла дитину, яку збила суддя Євгенія Костенко у Кривому Розі. Хлопчику було 12 років.

Про це інформує телеграм-канал «Кривий Ріг. Свої».

Як відомо, ДТП сталася у лютому 2026 року. Так, суддя Довгинцівського райсуду Євгенія Костенко збила дитину, яка разом із мамою переходила дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Водійка BMW рухалася на червоне.

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Внаслідок аварії хлопчик дістав серйозну черепно-мозкову травму. Він перебував у реанімації, медики протягом чотирьох місяців боролися за його життя. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

Висловлюємо щирі співчуття рідним.

Наразі справу вже передано до суду. Запобіжний захід — особисто зобов’язання (найм’якший). Деталі встановлюються.

Раніше на Житомирщині в місті Олевськ 13-річний підліток на мотоциклі збив 3-річного хлопчика, який вийшов на дорогу. Від отриманих травм дитина загинула, а водій після ДТП утік з місця події. Згодом правоохоронці встановили і транспортний засіб, і особу керманича. Відкрито кримінальне провадження, розслідування обставин трагедії триває.

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