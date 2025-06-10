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У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок обстрілу Сум 3 червня
Майже тиждень лікарі боролися за життя 17-річного хлопця.
У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
«Майже тиждень лікарі боролися за його життя», — зазначив посадовець.
Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до шести.
«Росія вкотре цілить у найцінніше — наших дітей, наше майбутнє. 17 років — це лише початок життєвого шляху. І цей шлях було жорстоко обірвано. Мої щирі співчуття родині загиблого. Вічна памʼять», — написав Григоров.
Нагадаємо, вранці 3 червня російська армія вдарила по Сумах з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами. «Прильоти» зфіксовано у різних районах міста.