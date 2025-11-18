У лікарні померла 17-річна дівчина, поранена під час ракетного удару по Берестину

Ракетна атака / © ТСН.ua

У лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення під час ракетної атаки на місто Берестин. Медики боролися за її життя, проте травми виявилися несумісними з життям.

Про це повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі підтверджено дев’ятьох постраждалих. Семеро людей були госпіталізовані з вибуховими травмами різного ступеня тяжкості. Ще двоє постраждалих пережили гостру реакцію на стрес та отримали необхідну допомогу.

На місці удару продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі.