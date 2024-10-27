У лікарні Рівного помер нещодавно мобілізований чоловік: родичка стверджує про побиття

Львівський чи Рівненський обласні ТЦК, як і медзаклади, інцидент поки не коментували.

В лікарні у Рівному раптово помер нещодавно мобілізований чоловік. Своєю чергою, родичка померлого стверджує, що його побили.

Про це Марія Процик, родичка померлого солдата Юрія Процика розповіла в Facebook.

За її словами, чоловіка затримали в місті Новояворівськ та відвезли у військову частину Львова.

На наступний день, 17 жовтня, новоспечений мобілізований зателефонував батькам та повідомив, що його везуть у Рівне.

"18 жовтня розмова була вже дещо дивною, але ще не викликала підозр. Проте, на ранок 19 жовтня розмова вже явно була у стані марення, незвʼязне мовлення, часом відірване від реальності. Батькам вдалося вияснити, що він закритий у якомусь приміщенні із ще одним чоловіком, який повідомив їх точну локацію... Вже після 15:00 того ж дня звʼязок обірвався", – розповідає родичка померлого.

Жінка зазначає, що протягом наступного дня, 20 жовтня Юрій так і не вийшов на звʼязок, тому батьки поїхали у військову частину. Там відповіли, що їхнього сина там немає.

"Ніби то його перевели в іншу частину або він втік. На прохідній жінка обмовилась, що одного із призовників відвезли у психіатричну лікарню, але уточнивши із командуванням, повідомила, що це не їхній син. Батьки в стані шоку і ступору повернулися додому", – зазначає Марія Процик.

22 жовтня родичі з'ясквали, що Юрій поступав до приймального відділення Рівненського наркологічного диспансеру, але згодом був переведений у Рівненську обласну клінічну лікарню. 23 жовтня батькам зателефонували з лікарні і повідомили, що він помер 22 жовтня. Причин не називали, сказали, що повідомлять після судмедекспертизи.

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"За результатами у висновку причиною зазначено поліорганну недостатність, гострий геморагічний панкреатит, панкреонекроз", – каже Марія Процик. Вона стверджує, що на тілі її родича присутні сліди побоїв. Жінка скаржиться, що судово-медична експертиза натомість нічого не вказує про побої.

Львівський чи Рівненський обласні ТЦК, як і вказані вище медзаклади, інцидент поки не коментували.

Раніше повідомлялося, що у Львові працівника ТЦК затримали за спробу дати хабар.

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