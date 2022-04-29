У лікарні Запоріжжя - підрозділи українських військових: російські пропагандисти вигадали нову брехню

Росіяни за допомогою своїх засобів масової пропаганди поширюють фейки та неправдиві відомості, аби отримати перевагу на інформаційному фронті.

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що у лікарні екстреної та медичної допомоги в Запоріжжі перебувають підрозділи українських військових. Крім того, на прилеглих територіях - у парку Перемоги - розташовані "вогневі позиції".

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Окупанти також розповсюджують інформацію, що "керівництво міста Запоріжжя зменшило заробітні плати комунальникам і спрямувало залишок коштів на військові потреби". "Звісно, про зменшення заробітних плат і навіть соціальних виплат не йдеться. Українська влада дотримується усіх своїх обіцянок та зобов’язань", - йдеться у повідомленні ОДА.

Тим часом Мелітопольські окупаційні канали переконують, нібито українська влада поширює чутки про те, що закрито в’їзд до Криму, аби мешканці окупованих територій не могли виїхати на півострів. В ОДА зазначають, що українська влада не закривала кордон із анексованим росіянами Кримом та ніколи не обмежувала пересування українців.

Як повідомлялося, у Міноборони США вважають, що місто Маріуполь не можна вважати окупованим, оскільки його продовжують обстрілювати російські війська. Частина російських військ відступила від заблокованого Маріуполя та рухається у північно-західному напрямку - до Запорізької області.

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