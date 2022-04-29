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У лікарні Запоріжжя - підрозділи українських військових: російські пропагандисти вигадали нову брехню

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У лікарні Запоріжжя - підрозділи українських військових: російські пропагандисти вигадали нову брехню

ТСН.ua

Росіяни за допомогою своїх засобів масової пропаганди поширюють фейки та неправдиві відомості, аби отримати перевагу на інформаційному фронті.

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що у лікарні екстреної та медичної допомоги в Запоріжжі перебувають підрозділи українських військових. Крім того, на прилеглих територіях - у парку Перемоги - розташовані "вогневі позиції".

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Окупанти також розповсюджують інформацію, що "керівництво міста Запоріжжя зменшило заробітні плати комунальникам і спрямувало залишок коштів на військові потреби". "Звісно, про зменшення заробітних плат і навіть соціальних виплат не йдеться. Українська влада дотримується усіх своїх обіцянок та зобов’язань", - йдеться у повідомленні ОДА. 

Тим часом Мелітопольські окупаційні канали переконують, нібито українська влада поширює чутки про те, що закрито в’їзд до Криму, аби мешканці окупованих територій не могли виїхати на півострів. В ОДА зазначають, що українська влада не закривала кордон із анексованим росіянами Кримом та ніколи не обмежувала пересування українців. 

Як повідомлялося, у Міноборони США вважають, що місто Маріуполь не можна вважати окупованим, оскільки його продовжують обстрілювати російські війська. Частина російських військ відступила від заблокованого Маріуполя та рухається у північно-західному напрямку - до Запорізької області. 

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