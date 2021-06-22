У лікарнях Харкова перебувають 78 постраждалих від отруєння суші в ресторанах: що відомо про їхній стан

Наразі кілька людей вже готують до виписки.

У лікарнях Харкова перебувають 78 пацієнтів, які потрапили до медзакладу після вживання страв у ресторанах японської кухні. Зараз частина з них готується до виписки.

Про це повідомляють на сайті Харківської міської ради.

Як повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, у Міській дитячій клінічній лікарні №19 перебувають 16 дітей і дві мами, які почуваються вже краще, і завтра лікарі вирішуватимуть, кого з них можна виписати. У міській клінічній лікарні №31 лікуються 40 пацієнтів з отруєнням, 9 з них йдуть на виписку. Ще 8 осіб проходять лікування в міській лікарні №3, але вони були госпіталізовані пізніше, тому поки залишаться в медустанові. Ще 14 дорослих отримують необхідну медичну допомогу в Валках.



Також Світлана Горбунова-Рубан додала, що власники ресторанів, де отруїлися клієнти, надають матеріальну допомогу на лікування.



"Я безпосередньо контактую з директором "Якіторії". За ці дні вони надали допомогу лікувальним установам, де перебувають хворі, на суму 150 тис. грн. Це на фізіологічні розчини і все необхідне", - повідомила заступник міського голови.

Нагадаємо, що раніше в Харкові з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 67 осіб, з них 14 - це діти. Усі постраждалі відпочивали в одній і тій самій мережі ресторанів.

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