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У лікарнях Маріуполя помирає кожен четвертий пацієнт через нестачу ліків і персоналу (відео)

У лікарнях Маріуполя помирає кожен четвертий пацієнт через нестачу ліків і персоналу (відео)

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У лікарнях Маріуполя помирає кожен четвертий пацієнт через нестачу ліків і персоналу (відео)

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Через брак персоналу пацієнтів фактично кидають на самоті.

У лікарнях окупованого Росією Маріуполя помирає кожен четвертий пацієнт через нестачу ліків та медичного персоналу. Окрім того, військових РФ розміщують у палатах, а місцевих мешканців - у коридорах.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

"Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка", - написав він.

За словами Андрющенка, через брак персоналу пацієнтів фактично кидають на самоті. Звідси і надвисока смертність

"Інсулінозалежні в найгіршому стані. Привезений з Росії ендокринолог приймає лише один раз на тиждень, у четвер, в одній лікарні. Він і роздає інсулін в шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює", - зазначив радник мера.

Нагадаємо, у Маріуполі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Половина хворих - діти. Окупанти вказують причину розповсюдження хвороби.

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