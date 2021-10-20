У лікарнях Житомира хворим на COVID-19 може не вистачити кисню: у чому проблема

У лікарнях Житомира хворим на COVID-19 може не вистачити кисню: у чому проблема

У міській раді кажуть, що зараз споживання кисню серед хворих на коронавірус зросло у 2, а то й 3 рази, у порівнянні з весняною хвилею COVID-19.

У лікарнях Житомира, куди госпіталізують пацієнтів із коронавірусною хворобою, ситуація із забезпеченням кисем - напружена. У медзакладах виникли проблеми із його поставкою.

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Про це на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради повідомила заступниця мера міста Марія Місюрова.

"Ситуація з киснем досить напружена. Поки кисню вистачає, та наразі 97% пацієнтів потребують кисневої підтримки", - сказала чиновниця.

Вона зазначила, що у порівнянні з весною цього року змінилася клінічна картина. Практично всі пацієнти, які потрапляють у приймальне відділення, а потім в інфекційне, потребують високопотокової кисневої підтримки.

За її словами, у пік весняної хвилі коронавірусу споживання кисню серед пацієнтів було в межах 600-700 літрів на добу, сьогодні ж навантаження зросло - півтори тонни на добу.

Житомирські лікарні ведуть перемовини з усіма виробниками кисню, уклали з ними договори, але є проблеми з його поставкою.

Нагадаємо, за словами місцевої волонтерки, в Одесі почали сортувати хворих на Сovid-19, які потребують госпіталізації.

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