У липні вартість пального зросте: як зміняться ціни на АЗС – прогноз експерта

В Україні від 1 липня 2023 року скасують пільги і повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%. Тому ціни на бензин і дизпаливо підвищиться протягом місяця на 3-8 грн/л. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, скасування податкових пільг на паливо несуттєво позначиться на роздрібній ціні. Проте директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує поступове підвищення цін.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я вважаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво", - сказав Гетманцев після засідання ТСК з питання нелегального обігу пального у вівторок, 27 червня.

Сергій Куюн переконаний, що ціни не підніматимуться одразу від 1 липня, але зростатимуть поступово.

"Думаю, що упродовж липня нові податки повністю вже наповнять ціну пального на ринку, і до кінця липня побачимо нову картину. На 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л – на дизпаливо, на 3 грн/л – на скраплений газ. Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л. По газу на ті самі 3 грн/л ціна і підвищиться", - зазначив він.

Водночас експерт акцентував, що оператори ринку вдаватимуться до будь-яких способів підвищення своєї конкурентоспроможності. Куюн наголосив, що повернення старих податків при тому, що "механізмів контролю більше не стало", створює ризики того, що держава не отримає очікуваного збільшення податкових надходжень.

"Споживання пального впало, а охочих працювати на ринку менше не стало. Відповідно, буде боротьба без правил. Кожен оператор підвищуватиме свою конкурентоспроможність будь-якими способами, і ухилення від оподаткування буде одним із найпопулярніших", - резюмував директор А-95.

Нагадаємо, деякі АЗС, готуючись до повернення довоєнних акцизів, уже підняли ціни.

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