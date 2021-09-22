"У лісі була засада": Арахамія уточнив деталі обстрілу автівки Шефіра і назвав свої три версії замаху

"У лісі була засада": Арахамія уточнив деталі обстрілу автівки Шефіра і назвав свої три версії замаху

Автівку Шефіра обстріляли дорогою, яка проходить повз ліс.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав три версії, які на його думку, могли бути причиною обстрілу автомобіля першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Нардеп припускає, що напад міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.

Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради.

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"Коли почали стріляти, водій дав по газам. Там є дорога через і в лісі була засада, фактично. У мене три версії: "привіт" від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Ви знаєте, вони майже всі вже покинули Україну із насижених місць, чутки і оперативна інформація правоохоронців кажуть, що вони якось будуть мститися. Друга версія - може бути російський слід. І звичайно, зараз напередодні таких великих, рішучих змін щодо боротьби із політичним впливом фінансово-промислових груп (боротьба з олігархами. - Ред.)", - сказав Арахамія.

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Водночас він додав, що слід чекати офіційні версії правоохоронців щодо причин обстрілу.

Нагадаємо, вранці 22 вересня автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Це сталося, коли Шефір їхав на роботу.

Невідомі зловмисники випустили в автівку автоматну чергу.

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