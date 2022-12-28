У лісі на Харківщині 7-річний хлопчик та 47-річний чоловік підірвалися на вибухівці

Мирні жителі Харківщини продовжують потерпати від мін та нерозірваних боєприпасів, залишених російськими окупантами. На жаль, страждають і діти.

У районі села Бугаївка Чугуївського району Харківської області у лісі на вибуховому пристрої підірвалися 47-річний чоловік та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

Про це сьогодні, 28 грудня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зараз лікарі надають обидвом травмованим усю необхідну допомогу.

"Вкотре закликаю усіх до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя. У жодному разі не торкайтеся підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертайтеся до правоохоронців або рятувальників ДСНС", - наголосив Синєгубов.

Замінування в Україні

На деокупованих територіях окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Як розповів президент Володимир Зеленський, українські сапери передусім розміновують будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси.

Зеленський зазначив, що для розмінування залишилося близько 170 тис. кв. км території України.

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