У лісі на Харківщині на міні підірвався автомобіль: загинуло чотири людини

Усі, хто був в автомобілі, загинули на місці.
В Ізюмському районі Харківської області на російській міні підірвався автомобіль. Чотири чоловіки, яки перебували в автівці, загинули.
Трагедія сталася в ніч проти 1 березня в лісі біля села Співаківка, повідомили в ДСНС. Обставини з'ясовує Національна поліція України.
Рятувальники нагадали, що на деокупованих територіях і там, де йшли інтенсивні бойові дії, зберігається висока мінна небезпека. Залишені окупантами смертоносні мінні пастки та вибухонебезпечні предмети знаходять у найнеочікуваніших місцях.
У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
Нагадаємо, на Херсонщині поблизу села Добрянка двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле. Вони загинули на місці вибуху від тяжких травм.
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