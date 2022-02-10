У лісі на Волині зафільмували диких кабанів з новонародженими поросятами (відео)

У лісі на Волині зафільмували диких кабанів з новонародженими поросятами (відео)

Родина вийшла на прогулянку зимовим лісом.

У волинському лісі народилися дикі кабанчики. Малеча з мамою прогулялися дібровою.

Відео прогулянки зафільмували лісники.

У Звірівському лісі на Ківерцівщині народилися нові кабанчики. Родину помітили днями.

Єгер помітив дику свиню, за якою дріботіли малюки. Народилися вони менше місяця тому, і зараз гуляють лісом із мамою.

Народження диких кабанів – неабияка радість, кажуть лісники, оскільки кілька років тому африканська чума "викосила" майже всю місцеву популяцію кабанів. Тільки нещодавно вона потрохи почала відновлюватися.

Нагадаємо, що у Чорнобильському заповіднику показали "спа-салон" для звірів. На світлинах, оприлюднених Заповідником, видно, як дикий кабан ніжиться у ванні з багнюки.

Читайте також: