У лісі на Волині зафільмували диких кабанів з новонародженими поросятами (відео)

Родина вийшла на прогулянку зимовим лісом.
У волинському лісі народилися дикі кабанчики. Малеча з мамою прогулялися дібровою.
Відео прогулянки зафільмували лісники.
У Звірівському лісі на Ківерцівщині народилися нові кабанчики. Родину помітили днями.
Єгер помітив дику свиню, за якою дріботіли малюки. Народилися вони менше місяця тому, і зараз гуляють лісом із мамою.
Народження диких кабанів – неабияка радість, кажуть лісники, оскільки кілька років тому африканська чума "викосила" майже всю місцеву популяцію кабанів. Тільки нещодавно вона потрохи почала відновлюватися.
Нагадаємо, що у Чорнобильському заповіднику показали "спа-салон" для звірів. На світлинах, оприлюднених Заповідником, видно, як дикий кабан ніжиться у ванні з багнюки.
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