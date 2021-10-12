У лісі на Закарпатті два дні розшукують заблукалого 37-річного грибника

У лісі на Закарпатті два дні розшукують заблукалого 37-річного грибника

Чоловік втратив орієнтир під час збирання грибів та заблукав.

У лісі на Закарпатті два дні шукають заблукалого 37-річного грибника. Про зникнення чоловіка рятувальники дізнались у неділю, 10 жовтня, о 20:00.

Як розповіли в ДСНС Закарпаття, чоловік втратив орієнтир під час збирання грибів та заблукав в лісовому масиві поблизу села Лопухів Тячівського району.

На пошуки зниклого безвісти вийшли рятувальники та місцеві жителі. 11 жовтня о 19:00 через дощ та сутінки пошуки зниклого призупинили.

Сьогодні, 12 жовтня, пошуки чоловіка відновили.

"Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено гірські пошуково-рятувальні відділення селищ Усть-Чорна та Міжгір'я, а також додатково колег з м. Яремче та м. Івано-Франківськ сусідньої області", - повідомили в ДСНС Закарпаття.

Нагадаємо, у Львові розшукують 13-річну дівчину, яка вийшла з дому 4 жовтня і досі не повернулась.

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