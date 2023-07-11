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У лісі на Житомирщині авто підірвалося на міні: родина поїхала по чорниці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У лісі на Житомирщині авто підірвалося на міні: родина поїхала по чорниці

У Житомирській області в прикордонній зоні родина поїхала на заміновану територію до лісу / Фото: Прес-служба МВС у Житомирській області

Місцеві мешканці проігнорували попереджувальні знаки.

В прикордонній зоні Житомирської області на міні підірвався автомобіль. Вибух стався в лісовому масиві поблизу села Рудня-Хочинська.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Житомирській області.

Зазначається, що родина на власному авто поїхала на заміновану територію до лісового масиву збирати чорниці, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками.

В поліції зазначають, що перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю. Натомість сам підняв шлагбаум і поїхав далі. На ґрунтовій дорозі на забороненій території авто натрапило на міну. Після цього стався вибух. На місці інциденту загинув 23-річний водій.

На Житомирщині автомобіль підірвався на міні в лісовому масиві / © Прес-служба МВС у Житомирській області
На Житомирщині автомобіль підірвався на міні в лісовому масиві / Фото: Прес-служба МВС у Житомирській області
На Житомирщині поліція розслідує обставини загибелі людини внаслідок підриву у прикордонній зоні / © Прес-служба МВС у Житомирській області
На Житомирщині поліція розслідує обставини загибелі людини внаслідок підриву у прикордонній зоні / Фото: Прес-служба МВС у Житомирській області

В поліції закликають жителів області дотримуватися правил безпеки.

"Зокрема, на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які за 20 км від кордону з Білоруссю, та місцевостей, які були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області, закриті водойми, що розташовані поруч з об’єктами критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Харківщині в селі Панютине 13-річний хлопчик знайшов на подвір’ї невідомий предмет. Щойно взяв його до рук, як стався вибух. Хлопчикові довелося ампутувати декілька пальців руки.

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Дата публікації
Перегляди
4215
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