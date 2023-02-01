У лісі серед гір провів усю ніч: 25-річний ухилянт заблукав на Закарпатті і сам викликав поліцію (фото)

25-річний ухилянт із Запоріжжя намагався пробратися на територію Словаччини через гори, але заблукав, після чого сам викликав поліцію.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі.

Молодика розшукали вчора вранці, 31 січня, прикордонники Чопського загону. Чоловіка, який незаконно хотів потрапити до Словаччини, знайшли поблизу села Новоселиця Ужгородського району, що на Закарпатті.

"25-річний чоловік сподівався дістатися кордону, орієнтуючись за навігатором у мобільному телефоні. Із залізничної станції він попрямував пішки за прокладеним завчасно маршрутом. Однак невдовзі втратив орієнтування та заблукав у горах. У лісі серед гір він провів усю ніч. Чоловік змерз та неабияк злякався, коли зрозумів, що йому не вдасться вибратися з лісу самотужки. Тому зранку, коли спіймав зв’язок, одразу зателефонував на лінію "102" та попросив допомоги у правоохоронців. Поліцейські негайно повідомили прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Фото: Державна прикордонна служба України

До пошуків були залучені додаткові прикордонні наряди з розшуковими собаками.

Фото: Державна прикордонна служба України

Незабаром, за декілька кілометрів від кордону, заблукалого чоловіка прикордонники знайшли. Він виявився жителем Запоріжжя та зізнався, що планував у незаконний спосіб дістатися до Словаччини, а звідти вже вирішувати куди прямувати далі. Однак не очікував на складнощі під час подолання гірської місцевості. Чоловікові надали необхідну допомогу. Наразі він почувається добре та перебуває у безпеці, кажуть прикордонники.

Правопорушника доставили до прикордонного підрозділу, щоб встановити усі обставин справи та скласти адміністративно-процесуальний документ. За спробу незаконного перетину кордону йому доведеться відповідати перед судом.

"Вкотре закликаємо громадян не ризикувати здоров’ям та життям, обираючи протиправні шляхи. Нагадаємо, що минулого року прикордонники неодноразово фіксували випадки загибелі чоловіків під час спроб незаконного перетинання кордону", - наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, 2022 року було викрито близько 110 злочинних груп, які організовували незаконні "мандрівки через кордон". У Державній прикордоній службі розповіли, в який спосіб українці незаконно намагаються перетнути кордон.

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