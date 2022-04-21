У Лисичанську під мінометним обстрілом медики прийняли пологи у 17-річної породіллі

У Лисичанську під мінометним обстрілом медики прийняли пологи у 17-річної породіллі

У вівторок, 19 квітня, під обстрілами російських окупантів у Лисичаньську завдяки злагодженим діям військових та цивільних медиків народила 17-річна породілля з Гірського.

Пологи у дівчини почалися під час чергового мінометного обстрілу міста російською армією. На допомому пришли військові медики, які "швидкою" доправили її до Лисичанського пологового стаціонару.

Прро це з посиланням на Департамент охорони здоров’я розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Зазначається, що медики відразу почали операцію. Адже за медичними показниками, породіллі необхідно було робити кесарів розтин. На світ з’явився здоровий хлопчик. Його вага 3 150 г. Зріст - 50 см.

До слова, більшість вагітних жінок з Луганщини евакуйована до безпечних регіонів України. Ті, хто залишився вдома, народжують у пологовому будинку Лисичанської міської лікарні. Екстрену медичну та консультативну допомогу породіллям та молодим мамам надає також Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня.

Як повідомлялося, станом на 13 квітня під початку російської війни в Україні народилося понад 26 тисяч немовлят. Найбільше діток з'явилося у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

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