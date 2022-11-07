У Лисичанську ЗСУ "закобзонили" кадирівців, а у Майорську "демобілізували" у пекло кілька десятків росіян

Окупантам на Донбасі добряче дісталося від ЗСУ.
На Донбасі ЗС РФ зазнають шалених втрат завдяки "прильотам" від ЗСУ.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
У Генштабі отримали уточнені дані щодо роботи Сил оборони по місцях розташування ЗС РФ та їхньої техніки за останні дні.
Так, у Горлівці на Донеччині завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 - отримали ушкодження.
В районі Майорська щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими.
"В Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону “ахмат”. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом". - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що російські окупанти скаржаться на відсутність постачання продовольства і те, що на блокпостах їх, щоб поїхати до магазину і купити продукти, не випукають кадирівці.
Раніше ЗСУ "віджали" у кадирівців рідкісний броньований КамАЗ "Выстрел". Тепер броньований автомобіль працює на перемогу України в одному з підрозділів Сил оборони.
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