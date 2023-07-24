У Литві прокоментували нісенітниці Путіна про спільну військову бригаду з українцями

За словами міністра оборони Литви, "така оцінка, що п'ятеро людей окупують якісь території, виглядає безглуздо".

Голова Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував інформаційний вкид російського диктатора Володимира Путіна про те, що створена литовсько-польсько-українська бригада нібито готується окупувати західну частину України.

Свою думку міністр висловив під час спілкування з журналістами, повідомляє Delfi.

За словами міністра оборони Литви, "така оцінка, що п'ятеро людей окупують якісь території, виглядає безглуздо".

"Це повідомлення для внутрішньої аудиторії. Ми знаємо, що в командуванні бригади служать п'ять наших литовських офіцерів, тому що це всього лише штаб", – зазначив Анушаускас.

Міністр також закликав до розуміння того, що "дезінформація є частиною інформаційної війни".

Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада, утворена військовими трьох держав, нібито готується до окупації Західної України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі знову вдались до поширення дезінформаційної кампанії проти Польщі та України, яку окупанти активно розпочали ще минулого року. Так, пропагандисти РФ знову заговорили про нібито "плани Польщі захопити захід України".

Крім того, ми раніше інформували, що на закиди Путіна про Сталіна прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зауважив, що Польща викличе посла РФ до МЗС.

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