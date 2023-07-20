У Литві закликали не піддаватись на шантаж Путіна з "зерновою угодою"

Це вже не перший шантаж з боку Росії.

Послаблення с акцій проти Росії не вирішить проблему "зернової угоди", оскільки шантаж диктатора Путіна може бути лише до того часу, доки його дозволяють.

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Про це заявила віце-міністерка закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене, інформує LRT.

"Шантажист сильний настільки, наскільки ми йому це дозволяємо. Я не вважаю, що ми повинні намагатися йти на поступки, тому що, якщо ми дамо палець, нам, імовірно, відкусять і всю руку", - заявила вона.

Чиновниця заявила, що це вже не перший шантаж з боку Росії.

"Це спроба використати як зброю зерно, харчові продукти, продовольчу безпеку ще раз доводить, що немає межі ні російській агресії, ні діям Росії", - зауважила вона.

При цьому Нелюпшене зазначила, що помʼякшення санкцій не варіть проблему. Разом з тим вона закликала країни Заходу шукати можливість для експорту українського зерна.

"Понад 25 млн тонн ми могли б експортувати через порти Балтійських країн", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітниця Німецької ради з міжнародних справ (DGAP), незалежна журналістка та експертка з російської економічної політики Олександра Прокопенко заявила, що Росія буде вимушена повернутись до "зернової угоди" під тиском КНР та Туреччини.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що припинення Росією "зернової угоди" та блокування українських портів з погрозами — ляпас країнам Африки та всім іншим державам, які залежать від українського зерна.

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