У Литві закликали прискорити надання Україні винищувачів після російської провокації з дроном США

Російська провокація з американським дроном над Чорним морем не повинна залишитись без відповіді.

Провокація російського винищувача Су-27 в Чорному морі, в результаті чого сталась аварія з американським беспілотником MQ-9 Reaper, може прискорити надання Україні західних винищувачів.

Таку думку у себе в Twitter висловив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Сподіваюсь, що військова провокація Росії проти американського безпілотника у Чорному морі допоможе прийняти рішення про прискорене постачання винищувачів Україні", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Пізніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США вживають необхідних заходів, щоб уламки американського безпілотника MQ-9 Reaper, який був атакований російським Су-27 над Чорним морем 14 березня, не потрапив у чужі руки.

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