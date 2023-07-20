"У ліжку далекобійника за 5 тисяч доларів": ухилянт з Києва вигадав хитру схему виїзду за кордон (фото, відео)

Українські прикордонники затримали 35-річного ухилянта, який намагався виїхати за кордон у "ліжку далекобійника". За це він заплатив 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У Волинській області на пункті пропуску "Ягодин" прикордонники перевіряли вантажівку, яка прямувала до Польщі. Під час огляду транспорту прикордонники у "ліжку далекобійника" виявили ухилянта. Це - 35-річний житель Києва. Він заховався у вантажівці, щоб нелегально під час воєнного стану виїхати за кордон.

Ухилянт у "ліжку далекобійника" / Фото: Держприкордонслужба України

"За "гру в хованки" з прикордонниками відносно чоловіка склали адмінпротокол. А водію за незаконне переправлення особи через кордон світить кримінальна відповідальність, адже у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України. Про виявлене правопорушення прикордонники встановленим порядком поінформували співробітників Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

Ухилянт заховався у "ліжку далекобійника" ДПСУ показала відео

Нагадаємо, на Закарпатті затримали "спринтера", який намагався перебігти через кордон до Словаччини.

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