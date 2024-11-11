У Лондоні готуються до різних варіантів політики Трампа щодо України - Sky News

Британія не відмовляється від своїх зобовʼязань щодо України.

В уряді Великої Британії розглядають кілька можливих варіантів підходу щодо війни в Україні після зміни владу у Сполучених Штатах.

Про це заявив головний секретар міністерства фінансів Великої Британії Даррен Джонс і етері Sky News.

"Ми продовжимо працювати з адміністрацією Байдена до дня інавгурації на основі поточної зовнішньої політики США, яка узгоджується з нашою політикою у Великій Британії", - сказав Джонс.

Він зазначив, що Лондон не відмовляється від своїх зобовʼязань щодо України, попри перемогу на виборах президента США Дональда Трампа.

"Ми хочемо підтримувати Україну, наша підтримка України непохитна... Ми не хочемо просування будь-якої ідеї, що ми відступимось від цього. Ось чому ми пропонуємо їм 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, що, як ви знаєте, у фіскальному контексті тут, у Великій Британії, є важким, але правильним рішенням для нас", - заявив Джонс.

Разом з тим, він заявив, що Велика Британія обговорюватиме з Трампом, чи зміниться, і як зміниться нинішня політика США щодо підтримки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія рішуче проти територіальних поступок на користь Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Британії назвали ключові проблеми, з якими зіткнуться війська КНДР у війні проти України.

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