У лосинах і балетках: на Волині священник УПЦ МП розгулював дорогою у жіночому одязі

Два тижні тому його начебто нагородили високою церковною нагородою.

У Волинській області, поблизу міста Рожище, священник розгулював біля траси у жіночому одязі та одноразових рукавичках.

Про це інформує Район.Рожище.

У поліцейських викликав підозру автомобіль, який стояв на узбіччі. За словами правоохоронців, у таких місцях раніше часто виявляли закладки з наркотиками.

Поблизу машини бродив чоловік, одягнений у лосини, жіночу кофту та балетки. Спочатку він заявляв копам, що є баптистом або п’ятидесятником. Але як виявилося, це був настоятель одного з храмів УПЦ (МП).

Він відмовився пояснити, чому так одягнений і що шукає. Поліція відпустила його за відсутністю складу злочину.

У Волинській єпархії УПЦ уже встигли "відхреститися" від свого священнослужителя. Там заявили, що чоловік вже давно є "заштатним" (тобто без постійного місця служіння) через психічне захворювання.

Проте журналісти виявили на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ публікацію за травень 2021 року, де винуватця інциденту називають настоятелем храму в одному із сіл Копачівської громади.

Також у виданні повідомляють, що пресслужба Волинської єпархії УПЦ видалила повідомлення про нагородження цього священнослужителя. Два тижні тому він отримав одну з найпочесніших нагород для духовенства — митру, а його дружина — орден.

У Мережі спалахнула дискусія щодо правомірності дій поліцейських. Користувачі зауважили, що кожен може одягати, що забажає і це не справа правоохоронців.

"Ну реально ж нічого не порушив, хай вдягає що хоче", "Поліцейський діяв протизаконно. Затримувати особу він не має права, якщо вона нічого не порушила", — йдеться у коментарях під новиною.

Інші ж переконані, що копи мають реагувати на всіх підозрілих осіб: "Так він закладку шукав, ви це не зрозуміли", "Чоловік, який лазить лісосмугою в рукавичках і жіночому одязі — це як? Не підозріло? Особливо, коли зараз загострення "закладчиків". А як би там він когось ґвалтував, бив?".

Нагадаємо, на Буковині патрульна поліція за водіння в нетверезому стані зупинила священника, проте він відмовився від перевірки. При цьому він називав правоохоронців "хохлами і бандерівцями" та погрожував розстрілом.

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