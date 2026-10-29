У Лубінця пояснили, чому він поїхав до Олешок через Росію: яка причина

Лубінець у Гомелі зустрічається з представником РФ

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Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець їхати до окупованих Олешок через територію Росії, бо іншого шляху просто немає.

Про це заявила пресслужба Лубінця у коментарі «Українській правді».

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У команді омбудсмана пояснили, що наразі існують два можливі шляхи потрапити до окупованих Олешків: через лінію фронту або через територію РФ.

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Водночас перший варіант має суттєві обмеження через бойову обстановку.

За словами представників Лубінця, переправитися через річку також неможливо, оскільки ця територія замінована та фактично є частиною лінії бойового зіткнення.

Саме тому, враховуючи необхідність швидкого та безпечного проведення гуманітарної місії, український омбудсман погодився на маршрут через Російську Федерацію.

«Пріоритет залишається незмінним — безпека людей, надання гуманітарної допомоги та створення умов для виїзду цивільного населення Олешків», — наголосили у пресслужбі Лубінця.

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Там запевнили, що на всі запитання омбудсман готовий відповісти після завершення гуманітарної місії.

Раніше повідомлялося, українська делегація на чолі з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем 29 жовтня вирушила в напрямку окупованих Олешок. Подробиці щодо перебігу операції повідомлятимуть у міру появи зв’язку.

Зауважимо, що 29 жовтня білоруське державне інформаційне агентство «БелТА» повідомило, що Дмитро Лубінець прибув до Гомеля із пункту пропуску «Нова Гута». У складі делегації також журналісти з України та США.

Нагадаємо, гуманітарне перемир’я, яке спершу погодили лише для Олешків, швидко поширилося на всю територію Херсонської області. Сторони дійшли згоди щодо локального режиму припинення вогню завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

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