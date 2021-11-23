У Лубнах чоловік влаштував різанину на автомийці: є поранений (фото)

У Лубнах чоловік влаштував різанину на автомийці: є поранений (фото)

Зловмисник після скоєного втік до сусідньої області.

У Лубнах Полтавської області поблизу автомийки місцевий мешканець ножем поранив 43-річного чоловіка і втік. Поліція його спіймала і повідомила про підозру в замаху на вбивство.

Про це повідомляє поліція області.

Днями до місцевої лікарні звернувся чоловік із ножовими пораненнями грудної клітки. Слідчі встановили, що місцевий 37-річний чоловік, перебуваючи поблизу автомийки, умисно наніс ножове поранення в область грудної клітки 43-річному лубенцю. Після скоєння злочину зловмисник втік на автомобілі до сусідньої області, де переховувався.

Наразі фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід – домашній арешт у нічний час доби.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статі 15, частиною 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку судових експертиз.

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