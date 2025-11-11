ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
1 хв

Лубни залишилися без світла та води: яка причина

Фахівці енергетичних служб вже працюють над усуненням аварії.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У Лубенській громаді Полтавської області 11 листопада через аварію на лінії електропередач місто залишилося без світла та водопостачання.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Полтавської ОВА у Telegram.

Місцева влада повідомляє, що подібні коливання напруги зафіксовані й у сусідніх громадах. Фахівці енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень. Попередньо електропостачання обіцяють відновити близько 22:00, але час ремонту може змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що які графіки відключення світла на 12 листопада в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
376
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie