Лубни залишилися без світла та води: яка причина
Фахівці енергетичних служб вже працюють над усуненням аварії.
У Лубенській громаді Полтавської області 11 листопада через аварію на лінії електропередач місто залишилося без світла та водопостачання.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Полтавської ОВА у Telegram.
Місцева влада повідомляє, що подібні коливання напруги зафіксовані й у сусідніх громадах. Фахівці енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень. Попередньо електропостачання обіцяють відновити близько 22:00, але час ремонту може змінитися.
