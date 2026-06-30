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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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509
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У Лубнах СЗЧівець жорстоко порізав ножем свою вагітну дружину: деталі трагедії

У Лубнах затримали військового у СЗЧ, який ледь не вбив ножем вагітну дружину — йому загрожує довічне.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Лубнах чоловік влаштував криваву розправу над вагітною дружиною

У Лубнах чоловік влаштував криваву розправу над вагітною дружиною

У Лубнах на Полтавщині 39-річний чоловік ножем порізав свою 35-річну вагітну дружину.

Про це передає Департамент карного розшуку Нацполіції.

Поліцейські розповіли, що пізно ввечері отримали дзвінок від мешканки Лубен — зник 13-річний син. Незабаром правоохоронці хлопчика розшукали, повезли додому, але на подвірʼї садиби правоохоронці знайшли його 35-річну матір у напівсвідомому стані, з чисельними ножовими пораненнями.

До приїзду «швидкої» жінка декілька разів втрачала свідомість через значну втрату крові. Далі потерпілу передали медикам, які оперативно доставили жінку до лікарні. Також з’ясувалося, що жінка була вагітною. Нині її стан лікарі оцінюють як стабільно тяжкий.

Як виявилося, поранення їй завдав її чоловік — 39-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ) у травні цього року.

Після скоєного зловмисник втік. Але правоохоронці швидко вийшли на його слід і затримали. Нападнику повідомлено про підозру. Чоловік перебуває під вартою. За скоєне він може провести за ґратами від 10 до 15 років або довічно.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 22-річний молодик бігав вулицею і різав людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
509
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