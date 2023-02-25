Скандал у виші на Волині: "легендарна" докторка наук викладає російською, студенти бунтують

Деканат проблеми не бачить поки що.

У Волинському національному університеті розгорівся скандал через те, що одна із викладачок веде пари російською мовою.

Про це пише видання ВСН.

Зокрема, студенти не хочуть ходити на лекції докторки наук Луїзи Оляндер, оскільки вона викладає пари російською. Свою позицію вони висловили керівництву факультету.

Деканка факультету Лілія Лавринович відповіла на скаргу студентів. Вона пояснила, що Луїза Оляндер старається говорити українською мовою, але не все і завжди у неї виходить.

"Луїза Оляндер — людина-легенда, перша жінка — доктор наук на Волині. Через її набутий білінгвізм вона справді допускає росіянізми в мовленні, але все ж максимально намагається говорити українською. Викладач має чітку проукраїнську позицію", — запевнила Лавринович.

Лілія Лавринович додала, що цього року у викладачки завершується контракт, продовжувати його не будуть. Тож просять студентів порозумітися з нею. Якщо ж цього зробити не вдасться - шукатимуть інші шляхи вирішення питання.

Нагадаємо, у Державному торговельно-економічному університеті (Київ - ред.) спалахнув мовний скандал, у результаті якого виш звільнив з посади одну з викладачок. Вона читала лекції російською мовою, а після прохання перейти на українську, чого вимагає закон, запропонувала студентам йти на фронт.

"А самі ви чому тут, чому не на фронті? 18 років вам є. Чому ви не в добровольцях, скажіть мені? У мене до вас запитання. Ось я, російськомовна, хочу запитати українськомовних - чому ви сидите вдома, ваші батьки чому вдома сидять?" — запитала педагогиня.

Розмову записали студенти і виклали до соцмережах. Після розголосу університет звільнив викладачку.

"ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці вишу у Facebook.

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