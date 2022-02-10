У Луцьку 16-річного водія, який збив людей на "зебрі", відправили до СІЗО

У Луцьку 16-річного водія, який збив людей на "зебрі", відправили до СІЗО

До цього підліток перебував під домашнім арештом.

У Луцьку суд ухвалив рішення взяти під варту 16-річного Дмитра Рудюка, який влетів у натовп людей на пішохідному переході.

Про це повідомляють "Новини Волині".з посиланням на слова речниці Волинської обласної прокуратури Наталії Мурахевич.

За інформацією прокуратури, під час судового засідання 10 лютого Дмитра Рудюка взяли під варту просто із зали суду терміном на 60 діб. Він перебуватиме в СІЗО.



Крім смертельної ДТП, неповнолітньому лучанину інкримінують грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Нагадаємо, у Луцьку неповнолітній водій збив пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після цього водій та його пасажир намагалися втекти з місця події, але їх затримали очевидці. Травми отримали шестеро людей. 2 січня 38-річна жінка, якій дісталося найбільше, померла в лікарні.

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