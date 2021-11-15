У Луцьку 19-річний хлопець купив в Інтернеті фальшиві права та поскаржився поліції, бо їх не було в "Дії"

У Луцьку 19-річний хлопець купив в Інтернеті фальшиві права та поскаржився поліції, бо їх не було в "Дії"

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

У Луцьку 19-річний хлопець купив в Інтернеті фальшиве водійське посвідчення та поскаржився у поліцію, бо застосунок "Дія" їх не показував.

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Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.

За даними правоохоронців, чоловік придбав в Інтернеті за 4 тис. грн фальшиві права. "Документ" йому переслали через пошту. Проте чоловіка обурило те, що "Дія" не відображала посвідчення. Через це він звернувся до поліції.

Патрульні, які прибули на місце події, виявили фальшиве посвідчення та викликали слідчих.

За цим фактом поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

facebook/Патрульна поліція Волинської області

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