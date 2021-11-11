У Луцьку 2-річну дівчинку, яку порізала мати, перевели з реанімації

У Луцьку 2-річну дівчинку, яку порізала мати, перевели з реанімації

Стан дитини стабільний.

У Луцьку покращився стан 2-річної дівчинки, яку порізала власна матір. Дитину з реанімації перевели у профільне хірургічне відділення.

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Про це повідомляє "Конкурент".

Як розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської дитячої лікарні Ігор Дородних, зараз стан дівчинки стабільний. Поряд з нею перебуває батько. Також дитину доглядають інші близькі родичі.

"На цьому етапі дитина всім забезпечена. Родичі, можливо, купують щось ліпше з медикаментів", – розповів лікар.

За повідомленням медиків, поки жодних оперативних втручань дитині проводити не будуть.

Нагадаємо, що у Луцьку чоловік виявив у кімнаті свою дружину та 2-річну доньку з ножовими пораненнями. З'ясувалося, що жінка намагалася піти з життя, прихопивши з собою дитину. Вона залишила передсмертну записку.

У Луцьку жінка порізала свою 2-річну доньку, а потім і себе | Новини України

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